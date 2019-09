Man laat model voor dood achter Redactie

19 september 2019

11u58 0

Het Thaise model Thitima Nornpanpipat werd dood teruggevonden in een apartementencomplex. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man haar door de gangen van het gebouw sleept om haar uiteindelijk achter te laten in de lobby. Volgens de man was ze enkel bewusteloos toen hij haar achterliet.

Het model was na een avond werken naar het appartement gegaan voor een feestje. Ze zou op het feestje in elkaar gestort zijn na het drinken van enkele shots. De man besliste toen om haar naar de lobby te brengen en vrienden van het model op te bellen die haar moesten ophalen. De politie arresteerde de man en nam hem mee voor ondervraging. Hij werd uiteindelijk vrijgelaten en zegt niets te maken te hebben met haar dood.