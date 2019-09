Man krijgt parachutesprong cadeau van echtgenote en valt te pletter Tom Tates

13 september 2019

18u34

Bron: AD.nl 1 Een parachutesprong die een 55-jarige Brit van zijn echtgenote cadeau kreeg ter ere van hun 30-jarige huwelijk is uitgedraaid op een regelrechte tragedie. Christopher Swales maakte tijdens hun vakantie samen met een instructeur een duosprong boven de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona. Maar tijdens het sturen richting landingsplek ontstonden problemen met het valscherm waardoor het duo keihard tegen de grond klapte.

Volgens Britse en Amerikaanse media stierf Swales kort na de landing aan zijn zware verwondingen en liet hij zijn op de grond toekijkende echtgenote Deborah (53) ontroostbaar achter. Het echtpaar maakte, ter gelegenheid van hun trouwjubileum, een rondreis door het westen van de Verenigde Staten. Vorig jaar in oktober hernieuwden de twee hun trouwgeloften nog op een feest voor familie en vrienden. En daar zag Christopher Swales zijn ultieme wens in vervulling gaan. Zijn vrouw, met wie hij twee kinderen heeft, gaf hem een enveloppe met daarin het ticket voor ‘de sprong van zijn leven’.

De politie onderzoekt momenteel hoe het zo fout kon gaan tijdens het spannend bedoelde uitje van de firma Paragon Skydive waar de instructeur werkt die Swales begeleidde. De Amerikaan landde net als de Britse toerist extreem hard, maar hield er ‘slechts’ een gebroken been aan over. Volgens nabestaanden van de overleden man, had hij niet eerder een parachutesprong gemaakt. Caroline Peter, de 61-jarige zus van het slachtoffer, vertelde aan de Britse tabloid Daily Mail “volledig in shock” te zijn van het drama. “Christopher was een zeer toegewijde familieman en de beste vader en vriend die er bestaat.” En: “Hij en zijn vrouw hadden een fantastisch huwelijk. Ze wilden in Arizona hun geluk vieren, maar dat was ze niet gegund.”

Het ongeluk vond plaats in de buurt van een klein vliegveld bij het Grand Canyon National Park. Volgens de sheriff leek de sprong aanvankelijk goed te gaan, maar raakten de twee na problemen met de parachute in een vrije val. “Het is niet bekend hoe lang ze precies zijn gevallen en er zijn vooralsnog geen aanwijzingen voor een misdrijf.” De nationale commissie voor transport en veiligheid in Amerika heeft het bedrijf Paragon Skydive gevraagd naar bewijzen voor het onderhoud van de parachutes en bijbehorende materialen. De echtgenote van Christopher Swales is nog in de VS. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken begeleidt haar terugkeer en die van haar overleden man.