Man krijgt levenslang voor verkrachting van 71-jarige non in India IB

01u10

Bron: BBC 0 afp Leerlingen van het klooster in Ranaghat, waar een 71-jarige non werd verkracht, houden een protestmars. Een Bengaal die in maart 2015 een oudere non verkrachtte, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Het gerechtshof in het Indiase Calcutta oordeelde dat de man schuldig was aan verkrachting en poging tot moord.

Vijf andere mannen werden veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf wegens diefstal tijdens de aanval in Ranaghat in de regio West-Bengalen. Een zesde man kreeg zeven jaar gevangenisstraf wegens het verbergen van de aanvallers.

Massale protesten

De 71-jarige non werd aangevallen nadat de mannen eerst haar klooster overhoop haalden en verwoesten. De mannen stalen cash geld en andere waardevolle dingen uit het klooster. De aanval zorgde voor een schokgolf in heel India en zorgde voor massale protesten. “Wat er met deze oudere non gebeurd is, is een schandvlek op de erfenis van West-Bengalen waar Moeder Teresa voor de armen werkte”, zei de rechter tegen een volle rechtszaal.

De non, die anoniem gebleven is, is na de verkrachting geopereerd en woont niet meer in de regio.

Strenge straffen

De afgelopen jaren vinden steeds vaker aanvallen plaats op de kerken van de kleine christelijke gemeenschap in het land. De autoriteiten hebben de straffen voor seksueel geweld verstrengd nadat in 2012 een studente in de hoofdstad Delhi door een groep mannen werd verkracht.