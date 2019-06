Man krijgt levenslang voor het vermoorden van kennis met boormachine FVI

13 juni 2019

16u03

Bron: ANP 2 Een rechtbank in het Duitse Lüneburg heeft een 33-jarige man tot levenslang veroordeeld die een andere man onder andere met een boormachine had gedood. De rechter gaf een veel hogere straf dan de 7 jaar cel die de aanklager had geëist.

Het incident was tijdens de afgelopen jaarwisseling in de woning van de veroordeelde waar het slachtoffer te gast was. De dader verkeerde onder invloed van alcohol en wiet die hij samen met zijn vriendin had geconsumeerd. Hij verklaarde dat hij daarna uit “angst, woede en vertwijfeling” had besloten de argeloze kennis te doden. Hij stak de 25 jaar oudere man eerst minstens tien keer. Toen het slachtoffer nog bleek te leven, pakte hij een boormachine waarmee hij diverse gaten in het hoofd van de man boorde. Die overleefde dat niet.

De aanklager vroeg een straf voor doodslag, maar de rechter veroordeelde hem voor moord. De man kan nog in hoger beroep.