Man krijgt DNA-test cadeau van dochter en doet gruwelijke ontdekking: “Onze grootste nachtmerrie is uitgekomen” Tom Tates

09 augustus 2019

13u56

Bron: AD.nl 7 Een Amerikaanse man heeft bij toeval ontdekt dat hij niet de biologische vader is van zijn inmiddels 24-jarige, via ivf verwekte dochter Rebecca. Rebecca had haar ouders, Joseph en Jennifer Cartellone, afgelopen kerst een DNA-test cadeau gedaan omdat ze zo graag hun stamboom wilden uitpluizen. Dat onderzoek wees uit dat Jennifer wel Rebecca’s moeder is, maar Joseph niet haar vader. Inmiddels heeft hij de kliniek aangeklaagd waar de vruchtbaarheidsprocedure in 1994 plaatsvond.

Joseph en Jennifer Cartellone en natuurlijk ook hun dochter waren verbijsterd toen de uitslagen van de DNA-test eerder dit jaar bekend werden. De familie claimt dat tijdens het creëren van Rebecca's embryo het eitje van haar moeder is gebruikt, maar zaadcellen van een andere man. In het tv-programma ‘Good Morning America’ vertelde de vader dat de familie “volledig in shock” was toen bleek dat hij niet de vader is. “Ik heb Italiaans bloed en daarvan was geen spoortje te vinden in het DNA van onze dochter. Wel was er een duidelijke match met mijn vrouw Jennifer.”



Volgens de vader sloeg zijn ongeloof al snel om in boosheid. “Ik dacht altijd dat Rebecca mijn dochter is, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Hoe dramatisch is dat? Onze grootste nachtmerrie is uitgekomen. Wat bedoeld was als een leuk kerstcadeautje, heeft geleid tot een gruwelijke onthulling. We zijn misleid door artsen van wie we dachten dat ze honderd procent betrouwbaar zijn. De werkelijkheid is helaas anders. We zijn 24 jaar geleden op slinkse wijze door die kliniek belazerd.”

Privacy

Nadat de uitslag van de DNA-test bekend was geworden, hebben Rebecca en haar ouders voor de zekerheid nog een keer hun erfelijk materiaal laten onderzoeken. Die analyse wees ook uit dat Joseph Cartellone niet de vader kan zijn. De kliniek in de stad Cincinnati (Ohio) heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Al op voorhand vertelde een woordvoerder dat uit privacyoogpunt nooit mededelingen worden gedaan over patiënten. En ook dat onzeker is of er nog dossiers zijn over behandelingen die 25 jaar geleden zijn gedaan.

Advocaten die de familie heeft ingehuurd, hebben inmiddels via DNA-databanken in de VS ontdekt dat er vijf mannen zijn die mogelijk Rebecca's biologische vader kunnen zijn. Een daarvan is een arts van het Christ Hospital waar de ivf-behandeling destijds werd gedaan. Het gezin hoopt dat de biologische vader snel wordt gevonden. “Dit is voor ons als gezin loodzwaar. Niet alleen voor mij en mijn vrouw maar bovenal voor onze dochter. Rebecca heeft emotionele problemen, veel stress en worstelt terecht met haar identiteit”, aldus Joseph.

In de aanklacht stelt het gezin dat de onderste steen hoe dan ook boven moet komen. “We zijn slachtoffer van nalatigheid of valse opzet van het ziekenhuis. Door toedoen van de artsen heeft onze Rebecca nooit de kans gekregen op te groeien met haar echte vader”, aldus Joseph Cartellone, die benadrukt zich nog steeds de vader van Rebecca te voelen. “Ik heb haar vanaf het moment dat ze geboren werd altijd gezien als mijn nakomeling en dat zal altijd zo blijven. Ook als duidelijk wordt wie haar biologische vader is.”