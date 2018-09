Man krijgt celstraf nadat hij honderden valse reviews op TripAdvisor plaatst Jolien Lelièvre

12 september 2018

17u26

Bron: The Guardian, The Independent 0 Een Italiaanse rechter heeft een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden en een geldboete van 8.000 euro omdat hij, tegen betaling, valse beoordelingen postte op reiswebsite TripAdvisor.

De man is eigenaar van het promobedrijf Promo Salento in de Italiaanse regio Puglia. Het bedrijf schreef, onder een valse naam, honderden valse beoordelingen over horecazaken in de regio, zodat die op hun beurt een hogere score zouden krijgen op de populaire reiswebsite.

TripAdvisor ontdekte de fraude al in 2015 toen verschillende hoteleigenaars e-mails doorstuurden waarin hen valse beoordelingen werden aangeboden, in ruil voor geld. TripAdvisor opende daarop zelf een onderzoek en blokkeerde meer dan duizend beoordelingen die door Promo Salento werden geschreven.

Gevangenisstraf

Uiteindelijk volgde er ook een politieonderzoek naar de fraude en verscheen de zaak voor een rechter. Die oordeelde dat reviews onder een valse identiteit plaatsen, verboden is. De man kreeg een celstraf van negen maanden en een geldboete van 8.000 euro.

Op de website van TripAdvisor staan meer dan 500 miljoen reviews van zeker zeven miljoen hotels, restaurants of attracties. Het is de eerste keer dat een geval van fraude met valse reviews wordt bestraft met een gevangenisstraf.