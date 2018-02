Man koopt stelselmatig kalfslever maar betaalt fruit aan de zelfkassa. Recordboete van 208.000 euro KVE

20 februari 2018

13u40

Bron: Focus 0 Een 58-jarige man is veroordeeld tot het betalen van een recordboete omdat hij in een supermarkt meermaals kalfslever wilde stelen.

In december 2017 werd de dief op heterdaad betrapt in een supermarkt in München. De man gaf toe dat hij voor een vierde keer in een maand tijd een kalfslever in een zak fruit had verstopt. Zo probeerde hij telkens veel goedkoper af te zijn aan de zelfbedieningskassa.

Volgens de rechtbank beschikt de man over een maandelijks inkomen van minstens 24.000 euro. De rechter heeft zich op dat bedrag gebaseerd om de geldboete te bepalen en die bedraagt maar liefst 208.000 euro.

De man die geen vaste verblijfplaats heeft in Duitsland, werd vanwege de hoge straf meteen in hechtenis genomen. De uitspraak is definitief.

De dief is niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd eerder al tot een gevangenisstraf veroordeeld wegens belastingontduiking en kreeg een geldboete van 400.000 euro.