Man koopt huis... en ontdekt vijf jaar later dat hij op de verkeerde grond woont TK

31 mei 2018

15u35

Bron: News Australia 0 Het zal je maar overkomen: je woont al vijf jaar in het huis dat je zelf gekocht hebt, tot de politie aanbelt en je vertelt dat je eigenlijk niet de eigenaar bent en dat ze je woning in beslag willen nemen. Het overkwam Nigel Rothsay uit Nieuw-Zeeland, en de man bevindt zich nu in een kafkaiaanse nachtmerrie.

Nigel kocht het huis in Masterton - zo'n 100 kilometer boven Wellington - in 2012. Pas onlangs kwam hij te weten dat het huis eigenlijk niet op zijn naam staat, en dat dankzij een twijfelachtige buurman. Die werd verdacht van het dealen van drugs, waarna de politie een onderzoek opende naar de praktijken op het adres naast Nigel. Zo kwamen ze te weten dat de buurman in kwestie niet de eigenaar is van zijn huis, maar dat het op de naam van Rothsay staat.

Omgekeerd blijkt de dealende buurman dan weer de eigenaar van Nigels huis, en aangezien diens eigendom verbeurd werd verklaard, kwam de politie aankloppen bij Rothsay om hem uit zijn eigen (of dat dacht hij toch) huis te zetten.

Gronden verwisseld

Nigel trok meteen naar het plaatselijke stadhuis, waar ze hem eerst geruststelden en bevestigden dat hij eigenaar was van zijn huis. Even later trokken ze echter hun woorden in: na onderzoek bleken de eigendommen inderdaad omgewisseld te zijn. En niemand weet goed wie de schuldige is: de stad, de makelaar die hem het huis verkocht of het notariskantoor dat de verkoop regelde.

Volgens de notaris werd de pijnlijke vergissing al in 2012 gemaakt. Toen werden de gronden in de desbetreffende straat allemaal door hetzelfde bedrijf, genaamd Public Trust, verkocht via een makelaar. Public Trust gaf eerst de juiste informatie door aan de notaris, maar liet twee maanden later weten dat er een fout werd gemaakt en dat de gronden verwisseld moesten worden.

Een verklaring heeft Nigel dus al, maar een oplossing nog niet. Een woordvoerder van de plaatselijke politie kon alleen maar zeggen dat hij meevoelde met de man, "maar aangezien er meerdere partijen betrokken zijn bij dit geschil, kan het even duren voor het opgelost geraakt."