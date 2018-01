Man knipt hoofddoek van elfjarig meisje af in Canada kv

Bron: CBC, Reuters 0 REUTERS Khawlah Noman (11). Een elfjarig meisje uit de Canadese stad Toronto zegt dat een man vrijdagochtend tot twee keer toe probeerde om haar hoofddoek af te knippen terwijl ze naar school wandelde. De politie is op zoek naar de dader en beschouwt de aanval als een haatmisdrijf.

“Ik voelde me erg bang en verward,” vertelde Khawlah Noman vrijdagnamiddag tijdens een persconferentie. Het meisje zegt dat ze de man voelde naderen toen ze met haar jongere broertje op weg was naar school. Ze draaide zich om en zag de man staan met een schaar in de hand. “Ik gilde. De man liep gewoon weg. We volgden een grote groep mensen om veilig te zijn. Hij kwam terug. Hij bleef in mijn hoofddoek knippen, zei Khawlah.

De politie is nu op zoek naar een middelgrote Aziatische man met een dunne snor en een zwarte bril. Hij zou midden de twintig zijn en droeg een zwarte broek en een zwarte sweater op het ogenblik van de aanval.

De Canadese premier Justin Trudeau haalde het incident aan tijdens een toespraak aan het einde van een tweedaagse retraite met zijn kabinet. “Mijn hart gaat uit naar het jonge meisje dat werd aangevallen, schijnbaar voor haar religie. Ik kan me niet voorstellen hoe bang ze moet geweest zijn,” zei hij. “Ik wil dat zij en haar familie en vrienden en gemeenschap weten dat dit niet is waar Canada voor staat.”

Khawlah bekende tijdens ze persconferentie dat ze nu “eigenlijk heel bang is” om naar school te wandelen. “Wat je doet is echt verkeerd. Je mag je zo niet gedragen en vooral, ik ben een kind,” zei ze in een boodschap voor haar aanvaller.

Haar moeder Saima Samad stond haar dochter bij. “Ik ben gewoon blij dat ze veilig is,” aldus Samad met trillende stem. “Ik weet niet waarom hij het gedaan heeft, maar dit is gewoon niet [typisch voor] Canada.”

REUTERS Khawlah Nomanmet haar moeder Saima Samad (R) en broertje Mohammed Zakariyya.