Man in VS opgepakt om plannen bomaanslag in Washington tijdens verkiezingen Redactie

11 oktober 2018

01u31

Bron: AD, New York Daily News 0 In Rockland County in de Amerikaanse staat New York is een man opgepakt die plannen had om op de verkiezingsdag in november in Washington DC een bom af te laten gaan. De man is aangeklaagd vanwege het maken van een bom, het plannen van een bomaanslag en het vervoeren van explosieve materialen.

De officier van justitie in New York zegt dat de 56-jarige Paul Rosenfeld uit Tappan de aanslag wilde plegen om zijn eigen politieke ideologie onder de aandacht te brengen. "Hij wilde zichzelf vermoorden, maar zou ook andere mensen in gevaar hebben gebracht als hij de aanslag had uitgevoerd", zei de officier. "Hij wilde onze democratische samenleving onderuit halen op verkiezingsdag."



Op 6 november worden in de Verenigde Staten de verkiezingen gehouden voor het Congres. Alle 435 leden van het Huis van Afgevaardigden en een derde van alle Senaatsleden worden gekozen.

Lees ook: Iraanse diplomaat aangehouden door onderzoeksrechter