Man in Singapore ter dood veroordeeld via videogesprek met Zoom Joeri Vlemings

20 mei 2020

11u15

Bron: The Guardian, ANP 2 Corona heeft wereldwijd ook invloed op de werking van justitie. Zo is in Singapore een Maleisiër ter dood veroordeeld via een videocall met Zoom. Punithan Genasan (37) stond terecht voor drugsfeiten. Het is de eerste keer dat Singapore zo’n verdict uitspreekt vanop afstand.

De Maleisiër kreeg vrijdag de doodstraf voor zijn rol in een heroïnedeal in 2011. Singapore hanteert een nultolerantie voor drugsfeiten. Honderden drugscriminelen werden er door de jaren heen al opgehangen, onder wie tientallen buitenlanders. Uit veiligheidsoverwegingen werd de zitting via Zoom gehouden. Peter Fernando, advocaat van Punithan Genasan, bevestigde dat zijn cliënt de strafmaat via een Zoom-gesprek kreeg te horen en voegde eraan toe dat hij overweegt in beroep te gaan.

“Onmenselijk”

Mensenrechtenorganisaties zijn gekant tegen deze manier van recht spreken. Maar meester Fernando tekende geen bezwaar aan tegen de geplande videocall, omdat het enkel ging over de uitspraak van de rechter en er verder geen juridische argumenten moesten worden gepresenteerd. “De doodstraf in Singapore is op zich al wreed en onmenselijk en het gebruik van afstandstechnologie maakt dat nog erger”, reageerde Phil Robertson van Human Rights Watch. De organisatie gaf eerder ook al kritiek op een gelijkaardig geval in Nigeria waar een misdadiger eveneens via Zoom ter dood werd veroordeeld.

Singapore ging begin april in lockdown. Sindsdien zijn heel wat zittingen uitgesteld en werden belangrijke zaken vanop afstand behandeld. De lockdown duurt in principe nog tot 1 juni.

Intussen hebben de Amerikaanse autoriteiten voor het eerst sinds het begin van de pandemie een doodstraf voltrokken. De 64-jarige Walter Barton kreeg een dodelijke injectie in de gevangenis van Bonne Terre (Missouri). Hij hield tot het laatste moment vol dat hij ten onrechte was veroordeeld voor een moord uit 1991 op een 81-jarige vrouw in de plaats Ozark.

Barton was een van de mensen die het lichaam van het slachtoffer vonden. Het voornaamste bewijs tegen hem waren bloedvlekken op zijn kleren en de verklaring van een andere gedetineerde.

Omstreden veroordeling

Het is de eerste keer sinds 5 maart dat weer een executie heeft plaatsgevonden in de Verenigde Staten. De autoriteiten in Missouri hadden vanwege de coronacrisis wel aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen. Zo moesten aanwezigen hun lichaamstemperatuur laten meten en voldoende afstand tot elkaar houden tijdens de executie.

De veroordeling van Barton was omstreden. Critici vonden het bewijs flinterdun en vroegen zich af of hij de moord wel echt had gepleegd. Barton stelde volgens Amerikaanse media in zijn laatste verklaring voor zijn dood dat “ik, Walter ‘Arkie’ Barton, onschuldig ben. Ze executeren een onschuldige man.”

