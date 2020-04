Man in politiekleding doodt agent in Canada Redactie

19 april 2020

22u57

Bron: Belga 0 Een 51-jarige man in politiekleding heeft zeker één politieagent gedood tijdens een achtervolging rond de Canadese plaats Portapique. Daarvoor had de man al meerdere mensen neergeschoten. Hoeveel mensen zijn neergeschoten en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog onduidelijk. De schutter werd nadien zelf gedood, melden Canadese media.

De politie kreeg zaterdag een melding van een schietpartij in Portapique. Daarbij zouden meerdere mensen zijn geraakt. Een zoektocht van ruim twaalf uur eindigde met een achtervolging en de dood van de schutter.

De premier van de provincie Nova Scotia, waar Portapique ligt, zegt erg geschrokken te zijn. "Ik had me nooit voor kunnen stellen dat ik wakker zou worden met het nieuws dat er een schutter op de vlucht was. We staan met heel Nova Scotia achter alle slachtoffers en nabestaanden", aldus Stephen McNeil.

De schutter had een politie-uniform aan en reed in een auto die erg leek op de politieauto's van de lokale eenheid. Ooggetuigen zagen dat de man op de snelweg achtervolgd werd door politieauto's. Mogelijk stond de auto op dat moment in brand.

De Canadese politie identificeerde de dader als de 51-jarige Gabriel Wortman. Later op de dag is een persconferentie voorzien.

Portapique is een plattelandsstad in Nova Scotia, op zowat 130 km van de provinciehoofdplaats Halifax.



