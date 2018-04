Man in Parijs gedood door moeder die met dochtertje uit raam springt David van der Heeden

03 april 2018

11u52 7 Een 60-jarige man is zondag in een winkelstraat in een voorstad van Parijs om het leven gekomen toen een 27-jarige moeder en haar 2-jarig dochtertje bovenop hem terechtkwamen.

De moeder is omstreeks half vijf 's middags vermoedelijk met haar kind in de armen uit het raam van haar woning op de achtste verdieping van een pand in Pantin gesprongen. Beiden raakten zwaargewond en liggen in coma, schrijft Le Parisien. Voor hun leven wordt gevreesd.

"Het is vreselijk", zegt een supermarktmedewerker van Intermarché, die gisterenmiddag slechts een paar meter van het tragische ongeval verwijderd was. Camera's van de supermarkt in de Avenue Jean-Jaurès registreerden het drama.

Algerijnse vluchtelinge

Al snel ging het verhaal dat er 'twee meisjes' waren gevallen. "Ik zag mensen samendrommen", vertelt een naburige winkelier. "Toen ik mensen op de grond zag liggen, begreep ik wat er gebeurd was." Zowel de geraakte man alsook de moeder en haar dochtertje werden met spoed naar een ziekenhuis gebracht, waar de man zondagmiddag overleed.

Volgens een buurman is de vrouw een Algerijnse vluchtelinge (27), die door een hulporganisatie in het gebouw gehuisvest was. Ze had een verblijfsvergunning, zegt Pierre Henry voorzitter van de vereniging France terre d'asile. Medewerkers van de organisatie die de vrouw persoonlijk kenden, krijgen psychische ondersteuning.

De politie onderzoekt de tragische val van de moeder en haar dochtertje (2). Het appartement van de vrouw was van binnenuit afgesloten. Hoewel een ongeval nog niet kan worden uitgesloten, gaat de politie uit van zelfmoord. Er wordt navraag gedaan bij de buren van de vrouw, maar betrokkenheid van een derde is niet aannemelijk.

Oudergem

In maart 2010 sprong een depressieve vrouw (67) bij een dramatische wanhoopsdaad in het Brusselse Oudergem van haar balkon op de twaalfde verdieping. De toevallige voorbijganger Herman Lingg (72), was net als de vrouw, op slag dood. Lingg liet vijf kinderen en acht kleinkinderen achter.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.