Man in Noord-Ierland aangeklaagd na hoesten op agenten

JG

26 maart 2020

15u31

Bron: Belga

In Noord-Ierland is een man aangeklaagd nadat hij op agenten had gehoest, terwijl hij zei dat hij door het nieuwe coronavirus is besmet. Dat heeft de politie van Ulster (PSNI) donderdag bekendgemaakt.