Man ‘in crisis’ laat zich meesleuren door Niagara Falls en overleeft als bij wonder val van 57 meter hoogte Karen Van Eyken

11 juli 2019

12u32

Bron: HuffPost, Business Insider, AP 2 Een man die zich vrijwillig liet meesleuren door de imposante Niagara Falls, is meer dan vijftig meer lager levend teruggevonden. Als een van de weinigen ooit heeft hij de val overleefd. Dat heeft de Canadese politie gemeld.

Agenten kregen om vier uur ‘s morgens een oproep in verband met een man die in crisis verkeerde aan de beroemde watervallen op de grens van Canada en de Verenigde Staten. Toen de politie toekwam, was de man net bezig om aan de Canadese kant over de omheining te klimmen. Vervolgens liet hij zich door het water meesleuren.

Na een zoektocht aan de voet van de Niagara Falls werd de man teruggevonden terwijl hij op een rotsblok zat. Hij was gewond, maar verkeerde niet in levensgevaar. De man werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Hij had net een val van 57 meter overleefd.

De autoriteiten maakten zijn identiteit niet bekend.

Slechts een handvol mensen hebben een dergelijke val in het verleden overleefd zonder dat ze enige bescherming droegen. Kirk Jones was de eerste persoon die overleefde bij een zelfmoordpoging in 2003. Vier jaar later waagde de Amerikaan zich opnieuw aan de sprong - dit keer bij een stunt waarbij hij zich in een grote opblaasbare bal bevond - en stierf.

Tenminste twee andere mensen die over de rand doken zonder enige bescherming, hebben het overleefd, aldus AP.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op https://www.zelfmoord1813.be/.