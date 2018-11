Man in boerka en vrouw met motorhelm stappen bank binnen: hoe reageert de bewaker? Sven Van Malderen

23 november 2018

13u52

Bron: Daily Mail 0 Een man in boerka en een vrouw met een motorhelm wandelen een bank in Melbourne binnen. Hun bedoeling? Kijken hoe de bewaker zou reageren. En die stelde in hun ogen niet teleur.

Het experiment bleek namelijk een stunt van de Liberty Alliance, een rechtsconservatieve partij in Australië. Onder de ‘camouflage’ zaten voorzitster Debbie Robinson en kandidaat Avi Yemini verscholen. Ze wilden bewijzen dat de politieke correctheid in hun land de spuigaten aan het uitlopen is.

De voormalige Israëlische soldaat mocht inderdaad zomaar doorlopen, hoewel hij dus een boerka droeg. Robinson werd daarentegen tegengehouden omdat haar gelaat onder de helm niet duidelijk zichtbaar was. Toen ze hem vroeg wat het verschil was, wist de man even niet meer wat zeggen.

“Nu voel je je vast veel veiliger”

“Ik voel me gediscrimineerd. Waarom moet ik dit van mijn hoofd halen als zij er in boerka mag bijlopen? Dat is echt verschrikkelijk tegenwoordig, zo oneerlijk”, klonk het uit haar mond.

Toen Yemini zijn gezicht toonde, was de verrassing voor de bewaker compleet. “Goed dat je zo opkomt voor het multiculturalisme. Nu voel je je vast veel veiliger”, luidde zijn sarcastische boodschap.

Vorig jaar klopte Pauline Hanson, de voorzitster van de extreemrechtse partij One Nation, al eens op dezelfde nagel. Ze droeg toen een boerka in de Australische senaat om haar punt duidelijk te maken.