Man in bijzijn van vrouw onterecht van kinderporno beschuldigd: politie blijkt op zoek naar naamgenoot



28 maart 2019

Het zal je maar gebeuren. Ineens staat de politie voor je deur met de mededeling dat je man verdacht wordt van het bezit van kinderporno. Of ze even zijn telefoon mogen bekijken. Terwijl de vrouw helemaal overstuur eist dat haar man meteen het huis verlaat, blijkt even later dat hij volkomen onschuldig is. Het overkwam een koppel uit Utrecht eind vorig jaar. Het duo eist nu verontwaardigd excuses en een compensatie van de Nederlandse politie.

De twee willen anoniem blijven en worden bijgestaan door advocaat Yehudi Moszkowicz. Het duo werd volkomen overvallen toen twee agenten eind vorig jaar aanbelden en vroegen of ze de telefoon van de man mochten bekijken. Er lag namelijk een melding dat hij op zijn werk een filmpje met kinderporno op zijn telefoon had laten zien aan een collega.



Na bestudering van de mobiele telefoon in de woning van het koppel bleek er geen kinderporno op te staan. Na enige tijd kwam de aap uit de mouw. Op het werk van de man bleek een collega te werken met dezelfde naam, er was sprake van een persoonsverwisseling.

Als klap op de vuurpijl kwamen de agenten de volgende dag bij het echtpaar terug. “Ze vertelden dat er inderdaad iemand was met dezelfde naam. De politie vroeg wat ze konden doen om het goed te maken, maar daarna werd het stel weer met een kluitje in het riet gestuurd. De vrouw heeft daarna nog gebeld met de politie omdat ze zwart op wit wilde hebben dat haar man onschuldig was. Maar ze werd steeds met een dooddoener weggestuurd”, aldus Moszkowicz.

Interne mail

Het koppel uit Utrecht liet het er niet bij zitten. Hun raadsman meent dat een compensatie passend en geboden is . “Die agenten stonden ineens voor de deur. Normaal krijg je als verdachte een brief dat je verdacht wordt en dat je een advocaat mee mag nemen. Nu stonden ze ineens in de woning met de mededeling dat de man kinderporno op zijn telefoon zou hebben. Die vrouw werd kwaad op haar man en begon tegen hem te schreeuwen dat hij het huis uit moest. Die man klapte helemaal dicht. Het vertrouwen van de vrouw in haar echtgenoot was helemaal weg.’’



Het verhaal krijgt een nog gekkere wending als de politie uiteindelijk in een mail aan de advocaat reageert, maar vergeet een interne mail uit de correspondentie te halen. “In de mail werd gezegd dat de zaak in handen was gegeven van de verzekering, maar er zat ook een interne mail tussen waarin werd gezegd dat de schade het eigen risico van de politie zou overstijgen en dat de zaak in handen moest worden gesteld van de verzekeraar om kosten en eventuele imagoschade te voorkomen. Daarna kregen we echter een bericht van de verzekeraar dat die weer wacht op een standpunt van de politie.’’

Die vrouw werd kwaad op haar man en begon tegen hem te schreeuwen dat hij het huis uit moest Yehudi Moszkowicz

Fout

Moszkowicz wacht inmiddels nog steeds op afdoening van de zaak en eist nu namens het koppel compensatie van de politie. “Wat kun je anders eisen? Er is schade omdat het vertrouwen van de vrouw in de man is aangetast. Dat vertrouwen is ineens weg. Hij werd ten onrecht verdacht van kinderporno. Het leven van die man staat op zijn kop. Die man stond er bij en keek er naar.”

De politie Midden-Nederland kan naar eigen zeggen niet inhoudelijk reageren op de zaak. “In verband met de wet op de privacy mag ik niet zeggen of er wat speelt of niet. We hebben een aansprakelijkheidsverzekering als er wat fout gaat, dat kan ik wel zeggen”, aldus woordvoerster Ellen de Heer.