Man imiteert tv-programma en zet 21 gebouwen in lichterlaaie

mvdb

12u59

Bron: Times Union 0 AP Drie compleet verwoeste gebouwen, 18 panden met ernstige brandschade: dat is de zware balans na een hevige brand in het centrum van de Amerikaanse gemeente Cohoes in de staat New York. Het vuur brak donderdag plaatselijke tijd uit toen een man in zijn tuin een vuurtje stookte in een olievat.

De 51-jarige John Gomes wou staal smeden zoals dat werd gedaan in het tv-programma 'Forged in Fire'. Dat programma op The History Channel belicht de ambacht van het wapensmeden door de eeuwen heen. Vier smeden nemen het in een competitie tegen elkaar op en proberen onder andere de beste Vikingbijlen, Romeinse steekwapens en Japanse zwaarden te fabriceren.

Gomes' geklungel liep fout en had dramatische gevolgen. De vlammen verspreidden zich snel door de aanwakkerende wind. Als bij wonder vielen er geen slachtoffers. Eén brandweerman moest naar het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. Brandweerkorpsen kregen het vuur pas een dag later onder controle en moesten nog uren nablussen. Drie gebouwen zijn rijp voor de sloop, minstens achttien panden liepen zware schade op. Meer dan twintig bewoners zijn hun woonst kwijt. De schade loopt in de miljoenen.

Gomes, loodgieter van beroep, werd donderdagavond ogepakt. Hij is aangeklaagd voor onder meer brandstichting, maar pleit niet schuldig. Volgens zijn advocaat gaat het om een noodlottig ongeval, niet om een misdrijf.

AP

AP

AP