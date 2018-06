Man houdt minstens twee mensen gegijzeld in Parijs en vraagt hulp van Iraanse ambassade kv

12 juni 2018

17u11

Bron: Belga, Le Parisien, France Info 5 In Parijs houdt een man vandaag meerdere personen gegijzeld, zo melden Franse media. BFMTV en RTL spreken van twee gijzelaars, Le Parisien maakt melding van drie gegijzelden.

De gijzeling vindt plaat in de Rue des Petites Écuries in het tiende arrondissement van de Franse hoofdstad. France Info meldt dat de situatie plaatsvindt in een reclamebureau dat onder andere met bekende Franse YouTubers werkt.

De gijzelnemer beweert dat hij in het bezit is van een bom en een vuurwapen, meldt Le Parisien. Hij zou drie mensen in zijn macht hebben, waaronder één zwangere vrouw. Twee gijzelaars stellen het goed, zegt hij, maar een derde is er slecht aan toe. Een bron bij de politie vertelde aan de krant dat de gewonde een klap op zijn/haar oogkas kreeg van een moersleutel. Ook volgens Le Parisien is één persoon ondertussen weer vrijgelaten. Ze zou vuistslagen gekregen hebben en overgoten zijn met benzine.

De man beweert ook dat hij een gewapende medeplichtige heeft, die zich buiten het gebouw bevindt. Het motief van de gijzelnemer is vooralsnog onduidelijk, maar hij zou eisen dat er contact wordt opgenomen met de Iraanse ambassade, zodat hij "een brief kan afgeven voor de Franse overheid".

De straat is afgezet voor het verkeer en wie in de straat aanwezig is, mag zijn woning of handelszaak niet verlaten.

Volgens de eerste gegevens van het onderzoek is er in dit stadium geen terroristische achtergrond.

