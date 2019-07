Man houdt hoofd koel en stuurt brandende auto weg van tankstation kv

24 juli 2019

06u21

Bron: Belga 0 In Duitsland heeft een automobilist dankzij zijn koelbloedige optreden waarschijnlijk een zwaar ongeluk kunnen voorkomen.

De veertiger reed gisteravond in Wittlich, in de deelstaat Rijnland-Palts, met zijn wagen naar een tankstation langs de snelweg. Aan de pomp merkte hij plots dat er rook vanonder de motorkap van zijn auto kwam. Bij het openen van de motorkap sloegen de vlammen hem al tegemoet. De man bewaarde de kalmte, stapte in zijn wagen en reed het brandende voertuig weg van de benzinepomp. Vervolgens bracht hij zichzelf in veiligheid. De brand kon later door de brandweer worden geblust.