Man herbekijkt Jaws en merkt plots figurante op in massascène. Nu denkt hij dat ze sleutel kan zijn tot oplossen van 44 jaar oud moordmysterie KVDS

01 augustus 2018

12u30 0 Een Amerikaanse schrijver heeft een intrigerende theorie ontwikkeld over een mysterieuze moord die 44 jaar geleden gebeurde en nooit werd opgelost. Hij had twee jaar geleden net een boek uit over de Lady of the Dunes – een jonge vrouw die in juli 1974 dood werd gevonden in de duinen van Provincetown – toen hem plots iets opviel bij het herbekijken van de cultfilm Jaws, die in datzelfde jaar werd opgenomen. Een figurante trok plots zijn aandacht. En het gaf hem kippenvel.

Joe Hill – de zoon van horrorschrijver Stephen King – deed zijn theorie uit de doeken op een blog en vertelde er deze week over in een podcast voor het entertainmentmagazine The Wrap: ‘Inside Jaws’.

Lady of the Dunes

Alles begon drie zomers geleden. Hij las toen ‘The Skeleton Crew’ van Deborah Halber, een boek over amateurspeurders die met de hulp van het internet ongeïdentificeerde lichamen proberen te identificeren. En in dat boek kwam de Lady of the Dunes ter sprake. Een opmerkelijk verhaal.





Een tiener die met haar hond aan het wandelen was in de duinen net buiten Provincetown - aan de Amerikaanse oostkust - vond op 26 juli 1974 het lichaam van een vrouw. Het was in een verregaande staat van ontbinding. Er was een poging gedaan om haar hoofd te verwijderen, maar dat was niet gelukt. Haar handen waren wel weg, net als een paar tanden. Mogelijks in een poging om haar onidentificeerbaar te maken. Haar jeans en blauwe bandana waren opgevouwen en onder haar hoofd gestoken. De zaak hield New England helemaal in de greep en omdat speurders er niet in slaagden om te achterhalen wie ze was, werd de vrouw de Lady of the Dunes gedoopt. Tot op vandaag weet niemand wie ze is, wie haar om het leven bracht en waarom. (lees hieronder verder)

Aan de hand van de weinige feiten die wél bekend waren, werd een gezichtsreconstructie gemaakt. Haar leeftijd werd geschat tussen 25 en 49 jaar, ze was met haar 65 kilogram in goede conditie en ze had dure tandheelkunde ondergaan. Haar haren waren kastanjebruin of ros en samengebonden in een paardenstaart, die was vastgezet met een haarspeld met gouden glitters.

Vreemds

Met het verhaal nog vers in het geheugen ging Joe Hill in de zomer van 2015 naar de film Jaws kijken, die toen zijn 40ste verjaardag vierde en opnieuw in de filmzalen liep. Hill had de film van Steven Spielberg al talloze keren gezien, maar het was de eerste keer op groot scherm. En er viel hem plots iets vreemds op. “Ik sprong bijna op uit mijn stoel en kreeg er kippenvel van”, vertelt hij op zijn blog.

“Plotseling zag ik de Lady of the Dunes op het scherm. Heel even maar, in een drukke massascène, terwijl ze over haar schouder in de richting van de camera keek. Daarna was ze weg.” (lees hieronder verder)

Terug thuis herbekeek hij de bewuste scène op zijn laptop. Aanvankelijk slaagde hij er niet in om de vrouw terug te vinden, maar toen hij later opnieuw probeerde op zijn tv-toestel, zag hij haar wél. 54 minuten en 2 seconden ver in de film. Hoewel hij besefte dat het pure speculatie was, begon hij toch verder na te denken over de mogelijkheid dat ze wel degelijk de Lady of the Dunes kon zijn. (lees hieronder verder)

“Het is onmogelijk om te bepalen wanneer de scène exact werd opgenomen, maar het moet bijna zeker in juni 1974 geweest zijn”, zegt hij. “De crew filmde immers eerst zo veel mogelijk scènes op het land. Het water voor de kust van Martha’s Vineyard was nog te koud om in te zwemmen en het rekwisiet van de haai werkte nog niet naar behoren tot op het einde van juli. We weten dat de Lady of the Dunes in juni nog leefde en dat de opnames van Jaws lokaal heel wat teweeg brachten.” (lees hieronder verder)

Ook de geografie klopt volgens Hill, want Martha’s Vineyard ligt maar een 150 kilometer van Provincetown. “Het zou niet raar zijn dat een meisje dat de zomer doorbracht op de Cape voor een paar dagen naar Martha’s Vineyard trok, zeker niet met de film als lokaas”, klinkt het.

Flinterdun

Hill beseft wel dat zijn hypothese flinterdun is. “Het meisje draagt een blauwe bandana, maar in de volgende scène op het strand zijn er nog vrouwen die een blauwe bandana dragen. Het was toen vast mode. Haar haren waren niet in een staart maar los en ze had ook een ander type jeans aan. Veel meer dan dat ze op de Lady of the Dunes lijkt, dat de tijd en de plaats kunnen kloppen en mijn gevoel is er niet”, geeft hij toe. “En ik had ook net ‘The Skeleton Crew’ gelezen. Maar toch.” (lees hieronder verder)

Hij sprak erover met enkele vrienden, onder meer iemand die bij het FBI werkt. Die trok een wenkbrauw op, maar lachte hem niet uit zoals Hill gevreesd had. “Weet je, misschien zit er wel iets in jouw theorie”, zei hij. “Er zijn al onopgeloste zaken gekraakt met veel gekkere ideeën.”

Of de FBI effectief met de hypothese aan de slag ging, is niet duidelijk. Wel zeker is dat het dossier nog altijd bij de onopgeloste zaken geklasseerd is.