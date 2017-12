Man heeft "geniaal idee" en steelt Social Security number van Trump TK

Bron: ABC news 0 EPA "Een geniaal idee", dacht Jordan Hamlett (32) uit Louisiana toen hij met de persoonlijke gegevens van Trump probeerde in te breken in de belastingsserver van de Amerikaanse overheid. Zo wilde hij eindelijk de beruchte aangifte van Trump openbaar maken. De man riskeert nu vijf jaar cel en een fikse boete.

Hamlett, een Amerikaanse privédetective, deed vorig jaar in november een poging om de belastingsaangifte van Donald Trump te bemachtigen. Dat de toenmalige presidentskandidaat die weigerde openbaar te maken, ook al had elke president sinds Jimmy Carter dat gedaan, vond de man erg verdacht. Hij bedacht daarop een gewiekst plan: met de Social Security number van Donald - vergelijkbaar met ons Rijksregisternummer - opende hij een dossier om federale financiële hulp aan te vragen voor studenten. Daarna probeerde hij via dat platform een kopie van Trumps belastingsaangifte op te vragen.

Met de nadruk op proberen, want de federale belastingsdienst (de IRS) bleek iets beter beveiligd dan dat. Na zes mislukte pogingen ging er daar ook een belletje rinkelen en werden enkele agenten op pad gestuurd. Hamlett werd enkele weken voor de verkiezingen streng ondervraagd, en gaf daarbij meteen grif toe dat het 'geniale idee' van hem afkomstig was.

De man staat nu terecht voor het stelen van persoonlijke informatie en pleitte alvast schuldig op zijn proces. Hij riskeert nu vijf jaar cel en een boete van 250.000 euro. Al vindt zijn advocaat dat de overheid Hamlett dankbaar moet zijn. "Hij heeft een mogelijk beveiligingsrisico aangetoond in het belastingssysteem", klonk het daar. De man argumenteert dat zijn cliënt enkel uit nieuwsgierigheid handelde en geen kwade bedoelingen had. Of de rechter daar ook zo over denkt, zal nog moeten blijken.