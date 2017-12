Man hakt handen van echtgenote af "omdat ze affaire had" SVM

16u36

Bron: ANP 0 Facebook Dmitry en Margarita Grachyov. Een jaloerse man heeft in Rusland met een bijl de handen afgehakt van zijn echtgenote. Dmitry Grachyov (26) beschuldigde Margarita ervan een affaire gehad te hebben. Zij had de echtscheiding aangevraagd.

De man verkeerde in de overtuiging dat hij niet de echte vader was van hun kind. Hij dwong zijn partner (25) zelfs tot een leugendetectortest. De man nam haar uiteindelijk mee naar een bos, op zo'n 77 kilometer ten zuiden van Moskou.

Operatie van tien uur

Om haar tot een bekentenis te dwingen, sloeg hij met een bijl op haar vingers. Toen ze bleef ontkennen, hakte hij haar handen af. De man bracht Margarita vervolgens naar een ziekenhuis, daarna gaf hij zichzelf aan bij de politie.

Agenten gingen in het woud op zoek naar de lichaamsdelen van de vrouw. Chirurgen hadden vervolgens zo'n tien uur nodig om de linkerhand weer te bevestigen. De rechterhand kon niet meer worden gered, liet de hoofdarts weten. "We zijn geschokt door dit voorval", schreef hij op Instagram.

Twee zonen

Het koppel is vijf jaar getrouwd en heeft samen twee zonen van 3 en 4 jaar oud. Volgens sommige vrienden zagen ze elkaar graag. "Margarita is normaal heel open, maar over dit soort problemen heeft ze nooit iets gezegd", aldus een collega.

Anderen beweren dan weer dat ze vanwege partnergeweld al eerder de politie gebeld had. "Maar de agenten hebben toen enkel een gesprek met Dmitry gehad. Nochtans had hij gezegd dat hij haar zou vermoorden en dat hij daarvoor best naar de gevangenis wilde gaan." De dader hangt een gevangenisstraf van vijftien jaar boven het hoofd.