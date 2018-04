Man grijpt Leanna (26) bij achterste maar zou vast twee keer nagedacht hebben als hij geweten had wat haar hobby was KVDS

25 april 2018

11u51

Bron: Twitter, Independent.ie 4 “Je bent een Amerikaanse, je vond het vast lekker.” Dat kreeg Leanna Carr (26) uit Fort Collins in Colorado te horen toen ze op vakantie in Ierland plots in haar achterste werd geknepen door een onbekende man op straat. Wat hij niet wist, was dat de vrouw – ondanks het feit dat ze maar 63 kilogram weegt – een fanatiek powerliftster is. En dat ze zich niet zou laten doen.

Het gebeurde vorige week dinsdag. Leanna was op weg van haar hostel in Dublin naar een bushalte toen ze plots voelde dat ze werd vastgegrepen. “Ik was me aan het haasten om de bus nog te halen toen ik iemand in mijn achterste voelde knijpen, hard”, vertelt ze aan de nieuwssite Independent.ie. “Ik draaide me stomverbaasd om en zei tegen de onbekende man ‘what the f*ck?’. Daarop begon hij te lachen en zei hij: ‘Je bent een Amerikaanse, je vond het vast lekker.’”

Adrenaline

“Ik ben geen gewelddadig persoon en heb nog nooit iemand geslagen, maar ik werd zo kwaad en voelde zo veel adrenaline, dat ik hem als reactie een dreun in zijn gezicht gaf”, gaat de vrouw - die powerliftster is - verder. “Ik raakte hem keihard op zijn kaak. Daarop begon ik naar hem te roepen, dingen zoals ‘raak nooit meer een meisje aan op die manier’ en ‘ik kan je hiervoor laten oppakken’. Hij werd erg kwaad en ik dacht op zeker moment zelfs dat hij zou terugslaan.” (lees hieronder verder)

Gelukkig was er een ouder koppel in de buurt, dat alles had gezien. “De vriendelijke man zei tegen mijn aanvaller dat hij door moest lopen. Daarop begon de kerel weer te lachen. Vervolgens stak hij de straat over en verdween hij in de massa”, gaat Leanna verder.

Het was nog maar de 2de dag van haar soloreis van 3 weken door Europa en even overwoog ze om haar trip af te breken. “Ik heb nog nooit in mijn eentje gereisd en dit incident maakte me een beetje nerveus”, vertelt ze. “Eerst voelde ik me zelfs schuldig. Had ik wel op de juiste manier gereageerd? Het zou waarschijnlijk anders geweest zijn als ik hem alleen in een donker steegje tegen het lijf was gelopen. Dan was ik vast gewoon doorgelopen. Maar dat het op straat gebeurde, op klaarlichte dag, gaf me vertrouwen. En deed me opkomen voor mezelf.”

Geluk

“Ik heb wel geluk gehad dat het niet slechter is afgelopen”, gaat ze verder. “Ik zal nu wel een beetje meer op mijn hoede zijn, zeker als ik alleen reis. Anderzijds denk ik wel dat hij nu twee keer zal nadenken voor hij nog eens zoiets doet bij een vrouw.” (lees hieronder verder)

Ze besloot om het haar trip niet te laten verpesten. “Ik ben doorgereisd naar Galway en dan teruggekeerd naar Dublin”, vertelt ze. “Daarbij heb ik de meest geweldige Ieren ontmoet. Ze waren erg verwelkomend en vriendelijk. Ik besef nu dat incidenten zoals ik heb meegemaakt, overal kunnen gebeuren. Er zijn overal wel rotte appels. Ik heb Ierland uiteindelijk verlaten met een positief gevoel. Ik ben gewoon een beetje voorzichtiger en dat is eigenlijk maar goed als je alleen reist.”

Twitter

Leanna deelde haar verhaal afgelopen weekend op Twitter en het kreeg al meer dan 25.000 likes. De duizenden reacties waren bijna allemaal positief en deden gebruikers ook andere technieken voor zelfverdediging delen. “Ik had niet verwacht dat ik zo veel respons zou krijgen”, zegt ze. “Veel vrouwen zeiden dat ik de juiste beslissing had genomen en feliciteerden me. Heel wat mensen uit Ierland en Dublin verontschuldigden zich ook voor hun landgenoot.” (lees hieronder verder)

While walking down the street in Dublin earlier this week, a man grabbed my butt. He proceeded to laugh hysterically and said “you’re an American, you probably liked it”. Apparently traveling solo has made me a better person bc my first reaction was to punch him in the face 😳 pic.twitter.com/qJ82a3iimI Leanna Carr(@ Leanna_Carr) link

Leanna hoopt dat ze op deze manier aandacht kan vragen voor ongewenste seksuele intimiteiten. “Ze gebeuren elke dag en veel vrouwen weten niet hoe ze erop moeten reageren. In het verleden zou ik ook te geschokt geweest zijn en te timide om te reageren. Ik zou vast gewoon weggelopen zijn. En die man zou het later waarschijnlijk gewoon opnieuw hebben gedaan. Hopelijk moedigt mijn verhaal andere vrouwen aan om ook voor zichzelf op te komen als ze in een soortgelijke situatie terechtkomen.”