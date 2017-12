Man gooit vriendin uit raam na "leuke kerstnacht" Christy Dollen

15u30

Bron: AD.nl 2 ANP XTRA Een 39-jarige man uit het Nederlandse Voorburg is gisteren aangehouden nadat hij zijn vriendin uit het raam had gegooid van de eerste verdieping. Een paar uur eerder kwam de politie al bij hen na een melding van geluidsoverlast. Toen verklaarde de Voorburger een "leuke kerstnacht" te hebben.

Het is Tweede Kerstdag rond 05.00 uur 's ochtends als de politie naar een huis aan de Parkweg in Voorburg gaat na een melding van geluidsoverlast. Op de eerste verdieping staat een koppel voor het raam, grotendeels zonder kleding, die de agenten te woord staat. De man zegt een leuke kerstnacht te hebben. De agenten gaan weer weg.

Een uur later moet de politie weer naar hetzelfde adres na nog een 112-melding. De vriendin van de man is door hem uit het raam gegooid. "Toen we arriveerden strompelde de hevig in paniek zijnde en gewonde vrouw naar ons voertuig", schrijft de politie op Facebook.

Aanhouding

In eerste instantie wil de man niet naar buiten komen. Als de politie zijn deur wil forceren, komt hij toch naar beneden. De agenten houden hem aan. Hij heeft tweede kerstdag in zijn eentje in de cel doorgebracht. Vandaag moet hij voor de rechter komen. "De relatie heeft zoals menig konijn in ieder geval de kerst niet gehaald", aldus de politie.

De recherche onderzoekt wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld. De vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.