Man gooit na ruzie hondje uit raam, beestje overlijdt mvdb

01 december 2019

15u47

Bron: DPA 3 Een hond is dodelijk ten val gekomen nadat een man het moedwillig vanaf de derde verdieping uit het raam had gegooid. De man was verwikkeld in een felle ruzie met zijn vriendin, de eigenares van het hondje.

Het incident gebeurde zaterdag in de gemeente Fürstenzell in de zuidelijke Duitse deelstaat Beieren. De Yorkshire-terriër was niet op slag dood, maar bezweek aan zijn verwondingen. De vijftigjarige man was al gevlucht toen de politie ter plaatse kwam.



Een familielid van de vijftiger meldde zich nog geen drie uur later bij de politie. Drie auto’s voor haar woonst waren bekrast. Het familielid vermoedt dat het hondenbaasje met vandalisme wraak wou nemen voor de jammerlijke dood van haar viervoeter. De politie onderzoekt of de twee feiten verband houden met elkaar. Het is niet duidelijk of de man al is opgepakt.