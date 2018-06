Man gijzelt twee personen in Parijs kv

12 juni 2018

17u11

Bron: Belga 0 In Parijs houdt een man vandaag twee mensen gegijzeld, zo heeft nieuwszender BFMTV gemeld.

Een gewapende man heeft twee mensen in zijn macht in de rue des Petites Ecuries in het tiende arrondissement van de Franse hoofdstad.

Volgens de eerste gegevens van het onderzoek is er in dit stadium geen terroristische achtergrond.