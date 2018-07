Man gijzelt mensen in Californische supermarkt na politieachtervolging: één dode kv

22 juli 2018

04u32

Bron: ANP, LA Times, CNN 1 Een gewapende jongeman die zich had verschanst in een supermarkt in de Amerikaanse stad Los Angeles en daar tientallen mensen enkele uren gijzelde, is gearresteerd. Tijdens de gijzeling, die drie uur duurde, is een dode gevallen, meldt de politie. Het slachtoffer is een jonge vrouw die aanwezig was in de supermarkt: ze overleed ter plekke.

De 28-jarige verdachte heeft zich uiteindelijk zonder verder bloedvergieten overgegeven aan de politie. Volgens de politie is de verdachte betrokken bij een schietpartij op een andere plaats in de stad. Daarbij schoot hij twee vrouwen, onder wie zijn oma, neer. Zijn grootmoeder ligt met zeven schotwonden in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Na het schietincident vluchtte de man met een auto en nam hij het jongere slachtoffer met zich mee. De politie zette de achtervolging in en er vond een vuurgevecht plaats.

Vervolgens crashte de man met de wagen en verschanste hij zich in een filiaal van supermarkt Trader Joe's. Daar waren op dat ogenblik zo'n 40 à 50 klanten en personeelsleden aanwezig. Het gebouw was al snel omsingeld door de politie. Op beelden van de Amerikaanse nieuwszender CNN was te zien dat enkele mensen het gebouw ontvluchtten door een zijraam. Anderen verlieten de winkel met de handen boven het hoofd.

Tijdens het vuurgevecht tussen de politie en de gijzelnemer in de supermarkt, werd een jonge vrouw geraakt. Ze stierf ter plekke.

De gijzelnemer, die tijdens het vuurgevecht schotwonden opliep, sloeg zichzelf uiteindelijk in de boeien en gaf zich over aan de politie. Hij werd na afloop van de gijzeling overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de 20-jarige vrouw die bij hem in de wagen zat, werd naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens een politiewoordvoerder is haar toestand "redelijk".