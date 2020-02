Man gijzelt huisgenote en verplicht haar serie over slavernij te kijken mvdb

19 februari 2020

13u06

Bron: The Smoking Gun 0 Een Amerikaan zit in de cel na een opmerkelijke gijzelneming in Iowa. Hij verplichtte zijn huisgenote (37) om met hem de miniserie ‘Roots’ over de slavernijperiode in de VS te bekijken. De zwarte vijftiger wou haar zo “racisme beter doen begrijpen”.

De verdachte Robert Lee Noye (52) woont in Cedar Rapids, een stad met voornamelijk blanke inwoners. Zijn huisgenote Jill Shelton kreeg maandag de eis om samen met hem de negen uur durende miniserie ‘Roots’ (1977) te kijken die de gruwel van de slavenhandel in de Verenigde Saten behandelt. De slavernijperiode begon nog decennia voor de stichting van de Verenigde Staten (1776) en eindigde pas in 1865.



Indien de vrouw de tv-serie niet wou zien, zou Noye haar ombrengen, haar lichaam in stukken snijden en “de lichaamsdelen verspreiden op de I-380-snelweg naar Chicago”, luidt het in het uitgelekte politieverslag. De man kon in zijn woning worden ingerekend. Zijn huisgenote bleef ongedeerd.



Noye en Shelton hebben een tumultueuze relatie. De twee stapten in het verleden beiden naar de rechter om elk een straat- en omgangsverbod te laten instellen, maar verzoenden zich klaarblijkelijk toch. Of ze maandag een koppel dan wel louter huisgenoten waren, is niet duidelijk.



Noye kreeg twee aanklachten tegen zich te horen en kreeg boeien om. De man liep in het verleden een pak drugsveroordelingen op. Hij blijft minstens nog tot zes maart in de cel.

De trailer van ‘Roots’ (1977)