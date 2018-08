Man geeft hartverscheurend interview na ramp Genua: "Mijn broer, zijn vrouw en hun dochter zijn nog vermist. Ze zeggen ons niets hier" Jef Artois

16 augustus 2018

19u00

Bron: VTM Nieuws 0 In het Italiaanse Genua liggen nog heel wat slachtoffers onder het puin van de brug die eergisteren instortte. Voor familieleden is het pijnlijk wachten op nieuws. Deze man wacht wanhopig op iets van informatie over zijn broer, die samen met zijn vrouw en dochter vermist is. Het interview dat hij geeft aan SKY Italia is hartverscheurend.

Zijn familie reed waarschijnlijk over het viaduct op het fatale moment van de instorting. "Ze gingen op vakantie naar Elba", vertelt hij. "De timing klopt, ze zijn nooit op de ferry geraakt en zijn nooit aangekomen op hun bestemming. Ze nemen hun telefoon niet op, dus we zijn zeker dat ze hier onder liggen."

Frustratie

De man is gefrustreerd door het gebrek aan informatie. "We weten niet eens hoeveel er nog vermist zijn. Ze zeggen niets", vertelt hij. "Ze hebben ons weggestopt in een gang."

Tot 20 mensen vermist

De Italiaanse overheid probeert alle mogelijke gegevens te verzamelen van wie nog vermist is. Dat is monnikenwerk, want geschat wordt dat er nog tien tot twintig mensen onder het puin liggen. De reddingswerkers zoeken de klok rond verbeten voort, in de hoop op een mirakel.

“Als we heel eerlijk zijn, verschuift de zoektocht nu naar dode mensen in plaats van nog levende mensen”, vertelt VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers. "Alle aandacht is nu gefocust op de gigantische brokstukken die wel drie verdiepingen hoog zijn."

Daaronder kan zich nog wel wat bevinden, maar niemand heeft er eigenlijk een idee van. Er zouden nog altijd tien tot twintig mensen onder het puin liggen. "Er wordt met man en macht aan gewerkt om tot bij die mensen te geraken, met bijzonder weinig hoop om nog levenden te vinden."