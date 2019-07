Man geeft baby messteek en springt van balkon in Duitse Rostock ttr

21 juli 2019

11u54

Bron: anp 0 buitenland Een man heeft in het Duitse Rostock een baby van 3 maanden met een mes gestoken en is vervolgens van het balkon op de vijfde verdieping gesprongen. De baby werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De man overleed ter plekke.

De man was eerder de woning van de 18-jarige moeder en de baby binnengedrongen en had daar gedreigd met het mes, aldus Duitse media vandaag. Buren hoorden lawaai en waarschuwden de politie. Toen die arriveerde had de man de voordeur gebarricadeerd. Hij hield de baby verschillende malen buiten het balkon en dreigde het kind te laten vallen.

Toen de politie de woning eenmaal binnen kon, bleek de baby levensgevaarlijk gewond door messteken. De man sprong van het balkon. De achtergronden van het incident zijn niet duidelijk. Ook is niet bekend of de man de vrouw en baby kende.

