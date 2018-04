Man gedood door springende vrouw in voorstad van Parijs KVE - MVDB

03 april 2018

10u02

Bron: ANP 2 Een zestigjarige man is in een winkelstraat in een voorstad van Parijs om het leven gekomen toen een 27-jarige moeder en haar tweejarig dochtertje bovenop hem terechtkwamen.

De moeder was vermoedelijke met haar kind in de armen uit het raam van haar woning op de achtste verdieping van een pand in Pantin gesprongen.

Beiden raakten zwaargewond. Voor hun leven wordt gevreesd.

In maart 2010 sprong een depressieve vrouw (67) bij een dramatische wanhoopsdaad in het Brusselse Oudergem van haar balkon op de twaalfde verdieping. De toevallige voorbijganger Herman Lingg (72), was net als de vrouw, op slag dood. Lingg liet vijf kinderen en acht kleinkinderen achter.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.