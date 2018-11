Man gedood door haai in Great Barrier Reef, 6 weken nadat twee anderen op dezelfde plek werden aangevallen Redactie

05 november 2018

20u16

Bron: The Independent, Brisbane Times 0 Een man is vandaag overleden aan zijn verwondingen nadat hij is aangevallen door een haai. De man, die in de 30 zou zijn, was aan het zwemmen in de omgeving van de Whitsundayeilanden, die centraal liggen in het bekende Great Barrier Reef en een populaire bestemming zijn voor toeristen.

De zwemmer bevond zich in Cid Harbour, in de Whitsundayeilanden, toen hij werd aangevallen door de haai. Hij is nog met de helikopter overgebracht naar het ziekenhuis met zware verwondingen aan zijn benen en pols, zo melden de autoriteiten. “Zijn verwondingen waren vreselijk”, zegt Ben McCauley die als redder is meegevlogen met de helikopter. Volgens McCauley had de man te veel bloed verloren en kreeg hij een hartstilstand.

Andere aanvallen

De dodelijke aanval komt slechts zes weken nadat twee toeristen in dezelfde omgeving zijn aangevallen door een haai. De 46-jarige Justine Barwick van Tasmania was ook aan het zwemmen in de buurt van Cid Harbour toen ze werd aangevallen. De vrouw werd in het been gebeten en verkeerde door het zware bloedverlies even in kritieke toestand. Uiteindelijk hebben spoedartsen haar leven kunnen redden. Nog geen 24 uur later verloor de 12-jarige Hannah Papps haar been nadat ze ook in Cid Harbour is aangevallen.

De omgeving van de Whitsundayeilanden is de habitat van verschillende soorten haaien. De meeste die er voorkomen, zoals de witpunt- en zwartpunthaai, worden echter niet als gevaarlijk beschouwd.