Man gedood die politiekantoor Barcelona binnenvalt met mes en agenten wil aanvallen: incident onderzocht als terreurdaad TT

20 augustus 2018

08u17

Bron: La Vanguardia, ARA, Belga 34 In de Catalaanse stad Cornellà de Llobregat, een voorstad van Barcelona, heeft de politie een man neergeschoten nadat die het commissariaat was binnengevallen met een mes. De dader, een man van Algerijnse afkomst, riep daarbij 'Allahu Akbar' en wilde agenten te lijf gaan. P ersagentschap EFE meldt op basis van bronnen dat de dader in het politiebureau is gestorven. Het incident wordt onderzocht als een terreurdaad.

De politiediensten in de Spaanse regio, de Mossos d'Esquadra, meldden de aanval op hun Twitteraccount. De aanval vond vanmorgen net voor zes uur plaats in de Calle Travessera in Cornellà de Llobregat, een westelijke voorstad van Barcelona. "Er hebben zich zeer ernstige feiten voorgedaan, met name een aanval met een mes. De dader heeft Allah aangehaald. We behandelen dit als een terreuraanval", zei commissaris Rafel Comes tijdens een persconferentie deze middag.

De man viel het commissariaat al roepend binnen met een mes. Nog voor hij een van de agenten kon aanvallen, werd hij neergeschoten door een politieman achter het loket. Geen van de agenten die op het moment van het incident in het kantoor aanwezig waren, raakte gewond. Het commissariaat is momenteel gesloten. De agenten die maandagochtend aanwezig waren in het kantoor van Cornellà krijgen psychologische bijstand.

De dader is een 29-jarige man van Algerijnse afkomst, die woonde in de wijk en een Spaanse vreemdelingenkaart had. De autoriteiten hebben een onderzoek gestart naar de juiste omstandigheden van het incident en het motief van de dader, meldt de Catalaanse politie. De zaak wordt onderzocht als een terreurdaad. De politie heeft een huiszoekingsbevel verkregen om de woning van de man te doorzoeken. Ze onderzoeken ook de laatste bewegingen van de dader. Zijn vriendin werd meegenomen voor verhoor.

Extra bewaking

Op de vraag of de dader banden zou hebben met de daders van de aanslagen van een jaar geleden in Barcelona en Cambrils, kon Comes geen antwoord geven. "Er zijn geen aanwijzingen dat er een band zou zijn tussen de twee", zei hij. De aanslag werd (nog) niet opgeëist, en het is dan ook niet duidelijk of de dader tot een netwerk behoort. De Mossos hebben ondertussen intern het bevel gegeven om de bewaking in de politiebureaus op te voeren, uit vrees voor nieuwe aanvallen.

Vrijdag nog werd in Barcelona de aanslag op de Ramblas van 17 augustus 2017 herdacht. Toen reed een man met een bestelwagen in op de massa in de populaire laan. Bij de aanslag en een tweede verijdelde aanslag enkele uren later in de badstad Cambrils, kwamen in totaal 16 mensen om het leven en raakten meer dan 150 mensen gewond.

Un hombre armado con arma blanca ha accedido esta mañana a la comisaría de Cornellà con el objetivo de atacar a los agentes. El agresor ha sido abatido. Los hechos han sucedido poco antes de las 6 de la mañana Mossos(@ mossos) link