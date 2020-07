Man gebruikt rookbom en traangas om kinderen uit huis van schoonmoeder te ontvoeren: “Mogelijk is hij met hen naar België gevlucht” Sven Van Malderen

10 juli 2020

15u35

Bron: Le Parisien 0 Een gevaarlijke crimineel heeft in de Franse stad Drancy op ijzingwekkende manier twee van zijn drie kinderen ontvoerd. Foued S. viel midden in de nacht met een kompaan het appartement van zijn schoonmoeder binnen. Om zijn doel te bereiken, gebruikte hij traangas én een rookbom. Speurders houden er rekening mee dat de 31-jarige man naar het buitenland gevlucht is. “België, Duitsland en Algerije zijn mogelijke opties”, klinkt het.

De zware feiten speelden zich drie dagen geleden om 5 uur ‘s nachts af op de tiende verdieping van een appartementsblok. Elhaddouya (53) lag op dat moment te slapen, net als haar kleinkinderen Saloua (7) en Abdelwahab (6). Ook hun driejarige broertje was aanwezig.

De grootmoeder had de voogdij over de kroost gekregen, nadat S. uit zijn vaderlijke rechten ontzet was. Moeder Youssra bleek psychologisch niet in staat om de opvoeding voor haar rekening te nemen, maar ze kreeg wel onderdak bij Elhaddouya.

Traangas

Youssra reageerde als eerste toen ze zware slagen op de deur hoorde. Door het kijkgat zag ze twee mannen in het zwart gekleed staan. “Ik ben beginnen roepen en probeerde het alarm aan te zetten, maar dat werkte niet”, verklaarde ze aan de Franse krant ‘Le Parisien’.

Uiteindelijk begaf de deur het onder het gebeuk van een stormram. Youssra werd door een van de indringers in het gezicht geslagen en bewerkt met traangas.

De kerel begaf zich onmiddellijk naar de slaapkamer van Elhaddouya, waar ook het jongste kind lag te slapen. “Waar zit de kleine?”, riep hij. “Ik ga je doden. En waar zijn de anderen?”

#AppelàTémoins | La @prefpolice sollicite votre concours dans le cadre de l'enlèvement de 2 enfants.

Toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant de les localiser peut contacter :

🔵En journée (09h-19h) : 0141602936 ou 0141603001

🔵17 Police Secours pic.twitter.com/uVu4eWUA64 Préfecture de Police(@ prefpolice) link

Verborgen op balkon

Elhaddouya herkende de stem van haar schoonzoon, maar veel tijd om van die schok te bekomen kreeg ze niet. S. gooide een rookbom, waardoor de kamer zich vulde met gele rook. “We dachten eerst dat het een granaat was. Elhaddouya en ik waren allebei aan het roepen en het huilen”, aldus Youssra.

Beide dames bleven gelukkig wel helder nadenken. Van de commotie maakten ze gebruik om de kleuter buiten op het balkon te verbergen. De twee indringers konden daardoor enkel de twee oudste kinderen kidnappen.

“We hoorden ze nog roepen dat ze niet met Foued mee wilden gaan. Van de buren hebben we nadien te horen gekregen dat Saloua en Abdelwahab zo hard tegenstribbelden dat ze gevallen zijn. Daarna werden ze alsnog in een klaarstaande BMW gesleurd.”

Drie medeplichtigen

Volgens getuigen kon S. rekenen op drie medeplichtigen. Dat trio ging zich een dag later zelf aangeven. De vader en de twee kinderen blijven vooralsnog spoorloos. In het opsporingsbericht wordt hij als “gevaarlijk” omschreven. Zelf tussenbeide komen wordt ten strengste afgeraden.

S. werd al gezocht voor enkele gewelddadige feiten, waaronder de mishandeling en verkrachting van zijn eigen vrouw. In augustus 2017 hield hij Youssra en Abdelwahab een tijd opgesloten in een huis in Algerije. Een jaar later drong hij ook al eens het appartement van Elhaddoya binnen. “Hij wilde de kinderen toen al ontvoeren, gelukkig waren ze niet thuis. Ik wil alleen maar dat ze gezond en wel teruggevonden worden”, besluit Youssra in tranen.



