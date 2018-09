Man gaat paddenstoelen plukken. Korte tijd later begint hij als een gek meubels uit het raam te gooien Karen Van Eyken

16 september 2018

13u28

Bron: Huffingtonpost.de 0 Een 45-jarige man ging gisteren in de bossen rond Ilmenau in de Duitse deelstaat Thüringen paddenstoelen plukken. Maar dat is hem duidelijk niet goed bekomen. Het werd zelfs zo erg dat de politie moest uitrukken.

De man was deze morgen bijzonder agressief geworden. Zijn huisraad moest eraan geloven. Als een gek begon hij zijn meubels uit het raam van zijn woning te werpen en daarbij raakte hij bijna enkele passanten. Agenten moesten de man tot bedaren brengen. Dat meldt de politie in een verklaring.

Met de geplukte paddenstoelen had de Duitser gisteren een avondmaaltijd bereid. Dat de zwammen een verkeerde uitwerking hadden, konden verschrikte voorbijgangers later vaststellen. Als een razende ging de man te keer. Agenten troffen de gewelddadige man in zijn huis aan.

Ze hebben hem gelukkig snel kunnen kalmeren en brachten hem naar het ziekenhuis. Daar bleek dat de verorberde paddenstoelen aan de basis lagen van zijn vreemde gedrag. Deze hadden geleid tot een zware intoxicatie met gedragsstoornissen.

Blijkbaar had hij niet alleen eetbare exemplaren geplukt en genuttigd.