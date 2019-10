Man gaat naar ziekenhuis voor laatste ronde chemo, koopt lotje en wint meer dan 180.000 euro: “Echt mijn geluksdag!” ADN

29 oktober 2019

11u43

Bron: ABC News 0 Ronnie Foster uit Raleigh in Noord-Carolina was op weg naar zijn laatste ronde chemotherapie in het ziekenhuis, toen hij onderweg besloot een kraslotje te kopen. Het was meteen raak met een klein bedrag; Ronnie won 5 dollar. Met dat geld meteen twee nieuwe lotjes kopen? Yes, dacht de Amerikaan. En toen kon hij zijn ogen niet geloven.

Het eerste kraslotje leverde niks op. Helaas. Maar toen Ronnie het tweede lot kraste, sloeg zijn hart een tel over. “Ik zag allemaal nulletjes en bevroor”, vertelt hij aan Amerikaanse media. Jawel, jackpot!

Ronnie was ineens 200.000 dollar (of ongeveer 180.500 euro) rijker. “Ik geloofde het niet tot ik het lotje aan de winkelier gaf om te scannen. Op het scherm verscheen de tekst ‘Begeef u naar het hoofdkwartier van de loterij’. Ik beefde, kon het niet geloven.”



Aan de loterij verklaarde Ronnie, die tegen darmkanker vecht, dat hij die dag sowieso al heel gelukkig was. Hij zou namelijk hopelijk voor de laatste keer ooit chemo krijgen. “Maar dan nog eens de lotto winnen... Echt mijn geluksdag”, lacht hij.

De man zegt dat hij met een deel van het geld zijn ziekenhuisrekeningen zal betalen. “Ik heb een goede verzekering, maar er is sowieso een grote kost verbonden aan mijn ziekte. Dit maakt mijn leven ineens een pak gemakkelijker.”