Man fotoshopt stiefdochters gezicht op pornofoto's waar hij zelf op staat mvdb

14u55

Bron: News.com.au 2 thinkstock (archieffoto) Een vijftiger is in de Australische stad Brisbane veroordeeld voor geschifte fotobewerkingen. Met Photoshop plakte hij digitaal het gezicht van zijn tienerstiefdochter op pornografische foto's waarop hij zelf te zien is. De man deed dat naar eigen zeggen uit protest tegen haar ontluikende seksualiteit.

De rechter legde hem vandaag een celstraf van twee jaar op. De feiten gebeurden eind 2014. Enkele maanden daarvoor had de man (51) al een voorwaardelijke straf gekregen omdat hij de genitaliën van zijn stiefdochter in haar slaap had betast.

Hij plakte haar gezicht op foto's waarop de man te zien is in seksuele betrekkingen met volwassen vrouwen. Of die vrouwen wisten dat ze door hem werden gefotografeerd, is niet duidelijk. De stiefvader ging zelfs nog een stap verder. Het gezicht van zijn stiefdochter belandde op een van het internet geplukte foto waarop bestialiteiten met een hond staan.

Hij werd in 2015 op de luchthaven opepakt toen hij na een vakantie vanuit Zuid-Afrika naar Brisbane terugvloog. Op een harde schijf in zijn bagage werden 100 afbeeldingen aangetroffen.

De advocaat verklaarde aan de rechtbank dat zijn cliënt uit woede tot de vreemde daden overging. Hij wou zo zijn grieven uiten nadat zijn stiefdochter, toen 16, hem had verteld dat ze seksueel actief was met haar vriendje. De man beschouwde zijn foto's niet als kinderporno, maar als kunst. Hij pleitte schuldig op alle vier aanklachten. Mits goed gedrag mag hij na een jaar de gevangenis verlaten.