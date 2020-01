Man en vierjarig zoontje overleden bij flatbrand in Arnhem: 12- en 13-jarige opgepakt die vuurwerk afvuurden in hal jv ES

01 januari 2020

07u41

Bron: ANP, Belga 10 Twee van vier gezinsleden die gewond waren geraakt bij een brand in een flat in de Nederlandse stad Arnhem zijn aan hun verwondingen overleden. De slachtoffers zijn een 39-jarige man en zijn vierjarige zoon, meldt de politie. Ook de 36-jarige moeder en een dochter van acht jaar raakten gewond. Zij liggen in het ziekenhuis. De politie heeft intussen een 12- en 13-jarige jongen opgepakt die vuurwerk hadden afgevuurd in de hal van het gebouw.

De vier stonden in de lift toen er brand uitbrak in de hal van de flat aan het Gelderseplein. De gezinsleden konden worden bevrijd maar volgens de brandweer hebben zij via de liftkoker veel rook binnengekregen. De vader en de jongen overleden enkele uren later.

De brand zorgde voor veel rook in de flat, maar volgens de politie zijn er geen andere gewonden. Door de brand zijn het trappenhuis en de lift van de flat zwaar beschadigd. Meerdere bewoners zijn geëvacueerd.

Mogelijk is de brand ontstaan door vuurwerk dat in de hal van het gebouw kan zijn afgestoken. Dat meldt de politie, die de oorzaak van de brand onderzoekt.

Een jongen van 12 en een van 13 jaar zijn aangehouden omdat ze mogelijk iets te maken hebben met de fatale brand. De twee worden officieel verdacht van mogelijke betrokkenheid bij brandstichting met de dood als gevolg, meldt een politiewoordvoerder.

Burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch is geschokt. “Wat vannacht in deze flat aan het Gelderseplein is gebeurd, is een groot drama dat onvoorstelbaar diep ingrijpt in de levens van de betrokkenen. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers, de nabestaanden en al hun naasten”, twittert hij. De burgemeester leeft intens met hen mee, schrijft hij verder. “Mijn gedachten gaan ook uit naar hulpverleners die hebben getracht levens te redden.”