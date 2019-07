Man duwt vrouw voor rijdende trein, slachtoffer overleeft het niet FVI

20 juli 2019

16u04

Bron: ANP 10 Een 28-jarige man heeft zaterdag een 34-jarige vrouw voor een trein geduwd op het station van het Duitse Voerde. Zij overleefde dat niet. Omstanders hielden de man vast tot de politie arriveerde en hem arresteerde.

Het incident was op een perron in het station. Vlak voor een trein arriveerde, duwde de man de vrouw van het perron. Ze kwam op de rails terecht en werd door de trein overreden. Waarom de man, een bekende van de politie, de vrouw voor de trein duwde is niet bekend.