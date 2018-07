Man duikt op Mallorca in zwembad en knalt met hoofd tegen bodem. Als vrienden hem uit water halen ademt hij niet meer KVDS

Een Britse man die met een groep vrienden en collega's naar het Spaanse vakantie-eiland Mallorca reisde voor een vrijgezellenweekend, heeft die uitstap duur betaald. Toen Keith Dungait (41) het zwembad in dook, raakte hij met zijn hoofd de bodem. Zijn kameraden konden hem uit het water trekken, maar de vader van twee bleek niet meer te ademen.

De groep was vorige week donderdag nog maar net gearriveerd op zijn bestemming, toen het noodlot toesloeg. Dungait – die voor voedingsbedrijf Herbalife werkt – dook na de lunch het water van het zwembad aan hun accommodatie in en raakte daarbij de bodem. Hij verloor daarop het bewustzijn. Enkele vrienden die het ongeval zagen gebeuren, konden hem uit het water halen. Toen ze merkten dat hij niet meer ademde, begonnen ze meteen met de reanimatie. De hulpdiensten brachten hem daarna naar het Son Espases Hospital in de hoofdstad Palma.

Coma

Daar bleek dat de man er erg aan toe was. Hij had verwondingen opgelopen aan zijn ruggengraat en zijn hersenen waren gezwollen. Later die avond zakte hij weg in een coma.





Zijn vrouw Christina (39) – een mammografiste – was thuis in Morpeth (Noord-Engeland) toen ze die namiddag om half vijf een telefoontje kreeg. “Ik kreeg het hele verhaal te horen, maar het leek op dat moment niet zo ernstig te zijn. Hij moest gewoon naar het ziekenhuis voor controle”, doet ze het verhaal aan nieuwssite Chronicle Live. Maar om half tien ’s avonds ging de telefoon opnieuw en toen klonk een heel ander verhaal. “Ze vertelden me dat Keith er erg aan toe was, dat hij in coma lag en dat er verdere tests op hem werden gedaan.” (lees hieronder verder)

De vrouw besloot het eerste vliegtuig naar Palma te nemen om bij haar man te zijn. “Toen ik zijn kamer in het ziekenhuis binnenkwam en de zwellingen zag, kreeg ik het ijskoud. Gelukkig was hij intussen stabiel”, vertelt ze. Een CT-scan toonde vrijdag aan dat het water al voor het grootste deel uit zijn longen was en intussen kon hij zelfs al een beetje praten met zijn vrouw en zijn ouders Micky en Jeannie. Hij slaagde er ook in zijn armen op en neer te bewegen.

Benen

Maar er was ook slecht nieuws, want Dungait bleek zijn benen niet meer te kunnen bewegen. En de dokters hadden er geen goed oog in. Later deze week zou hij een operatie moeten ondergaan om zijn ruggengraat te stabiliseren. Maar Christina kreeg ook te horen dat zijn rehabilitatie een jaar kan duren en dan nog is het niet zeker in welke mate hij nog kan herstellen.

“Hij heeft wel een beetje gevoel in zijn voeten, maar ze bewegen lukt niet”, aldus Christina. “Er is nog te veel zwelling. De dokters zeggen dat ze het gewoon niet weten hoe het zal gaan.” (lees hieronder verder)

Toch probeert de vrouw het positief te bekijken. “Hij had dood kunnen zijn, maar zijn vrienden en het ziekenhuispersoneel hebben zijn leven gered. Hij is gelukkig nog altijd Keith, dat is het belangrijkste. Zijn hersenen zijn niet beschadigd, hij herinnert zich nog alles en herkent ons nog.”

Operatie

Intussen is ze weer thuis bij hun zonen Ronnie (7) en Macaulay (5). Christina is wel van plan om terug te keren naar het ziekenhuis in Palma voor de operatie van haar man en dan wil ze ook bespreken wanneer hij kan terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk.

Familie en vrienden hebben intussen een geldinzameling op poten gezet om het gezin financieel te steunen bij de repatriëring en de revalidatie van Keith. In amper en paar dagen tijd is er al meer dan 50.000 euro samengebracht.