Man doodt zes familieleden op nieuwjaarsfeest in Thailand bvb

01 januari 2019

14u21

Bron: Belga 0 In Thailand heeft een man zes leden van zijn familie, onder wie zijn eigen kinderen van zes en negen jaar oud, omgebracht op een nieuwjaarsfeest. Uiteindelijk stapte hij ook zelf uit het leven, aldus de politie.

De 41-jarige man kwam even na middernacht thuis en trof zijn schoonfamilie aan die het nieuwe jaar aan het vieren was. Het kwam tot een ruzie waarbij hij de familieleden doodschoot. De schietpartij vond plaats in de zuidelijke provincie Chumporn. Slechts één aanwezige overleefde het geweld, door te doen alsof hij dood was. Volgens de man was de dader erg dronken. De vrouw van de dader was niet thuis tijdens het nieuwjaarsfeest.

Volgens de politie was de dader in november vrijgelaten uit de gevangenis na een veroordeling tot drie jaar cel voor poging tot moord. De man leefde al jaren in onmin met zijn schoonfamilie. Hij had al eerder gedreigd ze om te brengen.



Thailand heeft één van de hoogste cijfers van schietincidenten in Azië.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en op zelfmoord1813.be.