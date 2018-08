Man doodt gemeentewerker vanwege commentaar op troep in zijn tuin lva

11 augustus 2018

04u30

Bron: AD 0 Een Amerikaanse man uit Utah die een ongewapende gemeentewerker doodschoot en vervolgens haar truck en het huis van de buren in brand stak, zei tot zijn daden te zijn gekomen na "jarenlange pesterijen" over de vuilnis en het onkruid in zijn tuin.

De 64-jarige Kevin Wayne Billings zou bij zijn arrestatie hebben gezegd dat de vrouw "precies kreeg wat ze verdiende". De 52-jarige Jill Robinson, moeder en oma, werkte al 10 jaar voor de gemeente en was een alom geliefde collega.



De vrouw was al vaker bij Billings langsgegaan vanwege de berg troep in zijn tuin, dat soms zelfs het zicht op de straat belemmerde. Via een gerechtelijk bevel zou hij in de jaren negentig al eens zijn gedwongen om een grote schoonmaak te houden.

Zes honden en twee katten

Veel leek hij zich daar overigens niet van te hebben aangetrokken, want het opstapelen van de troep ging vervolgens gewoon weer verder. Volgens de buren, die er pas een jaar woonden, hadden ze er weinig last van, maar Billings verdacht hen ervan hem te hebben gerapporteerd aan de gemeente.

Dus koelde hij zijn woede niet alleen op de gemeentewerker die nietsvermoedend poolshoogte kwam nemen, maar stak hij ook het huis van de buren in de brand. De bewoners waren op dat moment niet thuis, maar wel zes honden en twee katten die allemaal om het leven kwamen.

Billings is gearresteerd wegens moord en brandstichting. In zijn huis werden onder andere vuurwapens, gasflessen en een vuurtoorts aangetroffen.