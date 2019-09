Man doodgestoken bij metrostation in Rotterdam na ruzie over wie eerst mocht instappen Redactie

09 september 2019

13u47

Bron: AD.nl 5 Bij een steekpartij op station Capelsebrug in Rotterdam, iets voor 10 uur, is een persoon overleden. Het zou gaan om een man in de twintig. De dader is nog voortvluchtig. Veel mensen – ook kinderen – waren getuige van de fatale steekpartij.

Een mobiel medisch team was per traumahelikopter ingevlogen om het slachtoffer te reanimeren, maar dit mocht niet meer baten. De persoon is ter plaatse overleden en ligt nog op het perron van spoor 2.

De forensische dienst is ter plaatse en voert het onderzoek. Op het perron liggen een jas met een rijbewijs en mobiele telefoon. Met hulp van zaklantarens worden delen van het perron nauwkeurig onderzocht. Ook worden camerabeelden herbekeken.



Een 36-jarige getuige stapte net het perron op toen hij twee mannen met elkaar in een worsteling zag. “Toen zei de ene: ‘ga je mij nou ook nog steken?’ Het slachtoffer werd toen in de borst gestoken en de dader liep weg. Ik hoop dat hij snel gepakt wordt”, aldus de getuige. “Met mij gaat het niet zo goed. Ik heb net iemand dood zien bloeden.”

Bloedbad

Er zijn nog meer getuigen die verklaren dat de twee mannen ruzie kregen over wie er eerst door de metrodeur mocht. “Er was een korte woordenwisseling en er werd wat getrokken en geduwd. Toen pakte degene die de metro in wilde een mes en begon te steken’’, meldt één van hen. “Het was meteen een bloedbad. Er stonden best veel mensen op het perron. Mensen begonnen te huilen. De ambulance was er heel snel, net als de traumahelikopter, maar het was meteen al duidelijk dat die persoon het niet zou redden. Ik heb mijn familie gebeld. Die zeiden dat ik daar weg moest gaan. Dat heb ik gedaan toen de politie kwam. De politie heeft de omstanders goed opgevangen.’’

“Ze vonden van elkaar dat ze als eerste de metro in mochten‘’, zegt een andere getuige. “Dat daar woorden over vallen, kan ik begrijpen. Maar dat je dan een mes pakt en er iemand voor de ogen van anderen mee doodsteekt, gaat elk voorstellingsvermogen te boven. Ik ben er helemaal kapot van.‘’

Volgens een andere metroreiziger hadden de twee mannen al bij de toegangspoortjes ruzie. De messentrekker zou een zwartrijder zijn die met het latere slachtoffer meeliep door de controle om op het perron te komen. Daar had het slachtoffer wat van gezegd en bij het instappen vielen er weer woorden en escaleerde de ruzie.

Het was meteen een bloedbad. Er waren best veel mensen op het perron. Mensen begonnen te huilen Een getuige

Het is lastig om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen omdat hij twee verschillende identiteitsbewijzen bij zich had.

Verder zoekt de politie nog naar de dader. Volgens een Burgernetmelding wordt gezocht naar een 20-jarige man van 1.80 meter.

Het perron waarop de dodelijke steekpartij op metrostation Capelsebrug heeft plaatsgehad wordt afgeschermd door een metro. ‘Sorry, geen dienst’, staat erop. Reizigers worden omgeleid. pic.twitter.com/D6mBz45iD5 Eppo König(@ e_konig) link

Getuigen van de steekpartij op #Capelsebrug spreken over een handgemeen tussen het slachtoffer en de dader. Mogelijk zijn de 'flinke lippen' van de dader waar getuigen het over hebben het gevolg van dit handgemeen. Mogelijk heeft de dader ook andere verwondingen. pic.twitter.com/5Ye1UZmGP4 Politie Rotterdam eo(@ Politie_Rdam) link

Het slachtoffer van het steekincident op metrostation #Capelsebrug #Rotterdam is overleden. Reizigers en getuigen worden opgevangen. Onderzoek naar de dader gaat onverminderd door. Politie Rotterdam eo(@ Politie_Rdam) link

CAPELLE AAN DEN IJSSEL: Politie zoekt nav incident metro Capelsebrug man20 jr 180 donker gekleed opvallend witte schoenen weg idrv wijk 's-Graveland bij aantreffen bel 112 https://t.co/n0VabfP86U Burgernet Z-Holland(@ Burgernet_ZH) link