Man doodgeschoten op straat in Parijs

19 juli 2019

23u49

Een man is vrijdag op straat doodgeschoten in Parijs. Dat meldt de politie, die daarmee berichten van het Franse magazine Le Point bevestigt.

Het incident vond vrijdag rond 21 uur plaats in een rustige straat in het 10e arrondissement.

De dader liet zijn wapen achter in een vuilnisbak en kon vluchten. Het slachtoffer kreeg nog eerste hulp toegediend door de hulpdiensten, maar overleed enkele minuten later aan zijn verwondingen.

Er is een onderzoek geopend.