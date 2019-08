Man doodgeschoten om parkeerplaats in zuiden van Frankrijk

KVE

02 augustus 2019

16u25

Bron: Midi Libre, AFP, RTL

9

Een discussie over een parkeerplaats in Béziers in de Languedoc heeft een man gisteravond het leven gekost. Hij werd doodgeschoten door een andere man. De schutter is voortvluchtig.