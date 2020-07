Man doodgeschoten in Pakistaanse rechtszaal voor ‘blasfemie’ NLA

29 juli 2020

16u45

Bron: Al Jazeera 0 Tahir Ahmad Naseem, een Pakistaanse man die beschuldigd werd van blasfemie omdat hij beweerde dat hij een profeet was, is doodgeschoten tijdens zijn hoorzitting. Dat bevestigt de Pakistaanse politie aan Al Jazeera.

“De dader neemt zijn verantwoordelijkheid voor de moord en zegt dat hij de man heeft neergeschoten omdat hij zich schuldig maakte aan blasfemie”, aldus de Pakistaanse politie. “De verdachte is ter plaatse gearresteerd.”

Naseem zat sinds 2018 in voorhechtenis omdat hij beschuldigd werd van blasfemie. Hij beweerde dat hij een profeet was, wat tegen de strenge Pakistaanse wetten ingaat. Blasfemie kan in dat district de doodstraf opleveren.

Hoewel nog niemand geëxecuteerd werd onder de blasfemiewetten, zijn buitengerechtelijke moorden en geweld de laatste jaren wel toegenomen. Volgens Al Jazeera werden sinds 1990 minstens 77 mensen vermoord omdat ze van blasfemie beschuldigd werden.