Man doodgeschoten die aanslag plande op ziekenhuis in Missouri in volle coronacrisis kv

26 maart 2020

21u13

Bron: NBC, BBC 7 Een man die ervan verdacht werd plannen te maken om een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Missouri op te blazen, is doodgeschoten tijdens een vuurgevecht met de FBI. Hij was naar verluidt gefrustreerd door de maatregelen van het gemeentebestuur om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, aldus de FBI.

De 36-jarige Timothy Wilson overleed dinsdag tijdens een schietpartij in Belton, een buitenwijk van Kansas City, nadat FBI-medewerkers hem probeerden te arresteren. Volgens de FBI was Wilson het voorwerp van een “maandenlang binnenlands terreuronderzoek”. Hij stond onder toezicht omdat hij een “potentieel gevaarlijke extremist” was, die racistische en religieuze haat had geuit en blijk gaf van een “anti-overheidssentiment”, aldus de FBI in een verklaring.

Terwijl de FBI hem in de gaten hield, plande Wilson een bomaanslag. Hij overwoog verscheidene doelwitten, waaronder een school met een groot aantal zwarte studenten, een synagoge en een moskee.



Naarmate de coronaviruspandemie erger werd in de VS, en de lokale autoriteiten in Missouri mensen de opdracht gaven om thuis te blijven, raakte Wilson volgens de FBI geïrriteerd. “In het licht van de huidige gezondheidscrisis besliste Wilson om zijn plan te versnellen om een geïmproviseerde bomauto te gebruiken, in een poging om ernstige schade aan te richten en een groot aantal slachtoffers te maken.”

Wilson overwoog verscheidene doelwitten en koos uiteindelijk voor een lokaal ziekenhuis, aldus de FBI, die niet opgaf over welk ziekenhuis het precies ging.

De man had alle stappen ondernomen om de materialen te vergaren die nodig waren voor de bouw van het explosief, maar werd voortdurend in de gaten gehouden door agenten, zegt de FBI.

Toen Wilson ergens toekwam waar hij naar eigen verwachting een autobom zou oppikken, werd hij opgewacht door de FBI en vond er een schietpartij plaats. Het is niet duidelijk of de man neergeschoten werd door agenten of zelfmoord pleegde. Volgens de autoriteiten was hij gewapend en werd hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later dood werd verklaard.