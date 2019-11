Man doodgeschoten bij aanhoudende protesten in Libanon IB

13 november 2019

03u48

Bron: Belga 0 Een man is deze nacht doodgeschoten ten zuiden van de Libanese hoofdstad Beiroet nadat het leger het vuur had geopend om manifestanten uit elkaar te drijven. Dat meldt het nationale informatieagentschap.

Volgens de socialistische partij is het slachtoffer een van haar lokale functionarissen in de kuststad Khalde, dat op zo'n twaalf kilometer van Beiroet ligt. Daar blokkeerden de manifestanten een weg bij de protesten die op 17 oktober in het land uitbraken.

Al bijna een maand lang stromen duizenden manifestanten op de pleinen van de grote steden bijeen om hun woede uit te schreeuwen tegen een leidende klasse die volgens hen corrupt en onbekwaam is, terwijl het land in een zware economische crisis verkeert. De opstand leidde tot het ontslag van premier Saad Hariri en zijn regering. Die laatste blijft wel nog de lopende zaken afhandelen.