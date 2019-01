Man doet zich 18 jaar lang voor als priester mvdb

02 januari 2019

06u49

Bron: BBC 0 Een man die achttien jaar lang volop kerkelijke huwelijken voltrok en de biecht afnam, blijkt helemaal geen priester. De katholieke kerk in Spanje heeft de man ontslagen.

Miguel Angel Ibarra was actief in zijn geboorteland Colombia en verhuisde in oktober naar het zuidelijke Spaanse Medina-Sidonia, een gemeente met zo’n 11.000 inwoners. De man is nooit gewijd en gebruikte vervalste documenten. De bal ging aan het rollen toen in Colombia een klacht tegen hem werd ingediend.

De huwelijken en doopsels waarin hij in voorging, blijven geldig. De communies en de biechten, komen te vervallen, aldus het plaatselijjke Spaanse bisdom.

“Dergelijke gebeurtenissen kunnen het werk van priesters en parochianen, die de Kerk elke dag op voorbeeldige wijze dienen, overschaduwen”, luidt het nog in een verklaring van het bisdom. Ibarra moet door zijn ontslag Spanje verlaten en terugkeren naar Colombia.